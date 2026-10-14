Академик РАН Чубарьян объяснил взрывной интерес к истории по всему миру Академик РАН Чубарьян: по всему миру наблюдается бум интереса к истории

Москва14 окт Вести.В странах мира наблюдается растущий интерес к истории, рассказал в интервью ИС "Вести" научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Сейчас во всем мире бум интереса к истории. Почему? Потому что люди сейчас живут довольно трудно и сложно. Их интересуют аналогии. И очень многие события повторяются, особенно для каждого конкретного человека. И ему хочется узнать, а как это решалось в то время, как это происходило. Поэтому такой большой интерес к нашим императорам, ко всей их жизни сказал он

По его мнению, историческая наука уже сейчас претерпевает большие перемены.

От макроистории сейчас есть интерес к микроистории, скажем, к повседневной жизни. Это очень интересно - моды, вкусы, стиль жизни, экономика. Все это повседневная жизнь. Мои коллеги в Ассоциации институтов истории стран СНГ предложили тему - разобрать повседневную жизнь народов нашей страны в годы войны. Это что значит? Человек на войне - это и человек на фронте, в тылу, в оккупации, в сотрудничестве с немцами, в эвакуации. B этот антропологический срез, мне кажется, для истории сегодня очень важен заявил Чубарьян

Ранее сообщалось, что в конце октября в российских кинотеатрах будет представлена новая масштабная историческая драма режиссера Андрея Кравчука "Рождение империи".