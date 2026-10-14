Швыдкой: академик Чубарьян всю жизнь старается быть центристом Швыдкой: академик Чубарьян всегда ищет разумную позицию в исторических процессах

Москва14 окт Вести.Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян в любом историческом событии ищет разумную позицию и остается центристом, как бы сложно это ни было. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

14 октября российский ученый и историк Александр Чубарьян отмечает 95-летие.

Михаил Швыдкой отметил, что Чубарьян довольно рано включился в жизнь большой политики и был знаком со многими видными деятелями ХХ века. Для него история прошлого века - это часть его жизни, поэтому он очень тонко чувствует нюансы этого периода.

Если не открыть двери, он старается их не закрывать, что очень важно. Потому что сегодня очень много желающих хлопнуть дверями и поставить точку, думая, что в этом и есть истина. Александр Чубарьян никогда не закрывает двери. И поэтому его деятельность - это деятельность и историка, и дипломата одновременно сказал он

Михаил Швыдкой отметил, что под началом Чубарьяна вышло три тома истории российско-германских отношений, в том числе истории XX века. При этом там были статьи, написанные совместно немецкими и российскими историками.

Представить себе такое очень сложно. Говорить об этом сегодня тоже трудно, потому что кажется, что этого не может быть отметил он

По его словам, академик Чубарьян - мастер научной дискуссии, в которой можно прийти хотя бы к взаимопониманию.

Александр Оганович в одном из интервью признался, что старается быть центристом и, как всякий центрист, испытывает давление с разных сторон. Но он прекрасно понимает, что в любой научной дискуссии, в любом научном диалоге, который касается истории, нужно рассматривать разные точки зрения подчеркнул Швыдкой

По его словам, нужно исходить из того, что любой исторический процесс - это некий объем, в котором задействовано очень много различных сил и личностей. И однозначная позиция в отношении истории "всегда в известном смысле недостоверна".