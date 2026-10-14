95-летний историк рассказал о своем впечатлении от Парада Победы 1945 года Историк Чубарьян рассказал о своем впечатлении от Парада Победы в 1945 году

Москва14 окт Вести.Выражение полного восторга и эйфории, что закончилась война, было у всех присутствующих на параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. О послевоенном знаменательном событии в интервью ИС "Вести" рассказал очевидец тех времен, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик и историк Александр Чубарьян.

По его словам, на параде восторженные граждане качали на руках американских офицеров, которые сражались вместе с советскими солдатами.

Я был на Красной площади в 1945 году. Там была масса народу. И главное впечатление у меня сохранилось. Рядом с гостиницей "Националь" было американское посольство, и тогда в толпу народа вышли американские офицеры. И наши граждане их качали, подбрасывали, как союзников. Я бы сказал, это было абсолютно естественное выражение полного восторга отметил историк

Однако сейчас, отметил Чубарьян, критики России стараются нивелировать вклад нашей страны в победу над гитлеровской Германией.

Я думаю, что все критиканы понимают, что это неправда. Однако, понимая, какой это был большой и во многом решающий вклад, именно туда они и направляют свою критику. А ведь раньше мы с американцами, англичанами сотрудничали, и никакого сомнения по поводу нашего вклада в победу не возникало. Наоборот, они все время упрекали нас, что мы недооцениваем их вклада. А сегодня, я читаю, что США – это победитель во Второй мировой войне, а про нас даже не упоминается. В Европе молодое поколение тоже считает, что американцы победители. И это не русофобия, а просто незнание заметил он

Это незнание приводит к тому, что мнением человека могут легко манипулировать, в том числе через СМИ. Потому, подчеркнул академик, так важна историческая правда, подкрепленная документально.

Историческая правда - в том, что мы победили Наполеона во Второй мировой войне, что мы победили нацизм во Второй мировой войне. А дальше идут определения, как это происходило, какие факторы больше влияли, какие меньше. А в этом прелесть истории как науки подчеркнул Александр Чубарьян

В среду, 14 октября, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян празднует 95-летний юбилей.