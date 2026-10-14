Москва14 окт Вести.Россия на протяжении разных исторических периодов становилась объектом критики со стороны Европы, заявил ИС "Вести" научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Россия всегда была каким-то источником для критики со стороны наших европейских партнеров. В XIX веке Россия была главным победителем Наполеона. После этого она была сооснователем Священного Союза, в который вошли Пруссия, Австрия. А потом через 30 лет все пошли воевать в Крым против России. По их мнению, это слишком большая страна, видимо, слишком много полезных ископаемых. И такие попытки сдерживания России были, начиная с XIX века, но наиболее сильно в XX веке отметил историк

По его словам, в конце 1980-х, когда начался период перестройки в Советском Союзе, казалось, что и на международном уровне наступают другие времена.

Когда у нас случились в конце 1980-х гг. перемены, я, честно говоря, думал, что наступают другие времена. Дело в том, что я участвовал во всех международных мировых конгрессах, которые каждые пять лет проводятся. И главный интерес конгресса заключался в столкновении марксизма и западного подходов. Люди приходили тысячами на эти заседания. Потом это отпало, потому что наша точка зрения поменялась. Но оказалось, что сдерживание России иногда даже приобретает еще более сильный характер. И именно в Европе подчеркнул академик

Сейчас, отметил Чубарьян, прослеживается враждебность со стороны Европы.