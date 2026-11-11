Джабаров: массовые протесты заставят лидеров Европы договариваться с Россией Джабаров: массовые протесты заставят Европу понять, что с РФ надо договариваться

Москва11 ноя Вести.На фоне массовых протестов европейские лидеры поймут, что Европа не может существовать без России. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

По его словам, Европа находится в очень трудной ситуации, и политики постепенно начинают прозревать, однако силы инерции продолжают гнать Европу против России.

Я думаю, что те события, которые имели место во Франции, которые набирают обороты в Германии, в Италии, рано или поздно заставят правителей этих стран, если они останутся у власти, - а скорее всего их заменят более грамотные, более цивилизованные руководители, - приведут к тому, что они поймут, что с Россией надо договариваться. Не может существовать Европа без России считает Владимир Джабаров

Он добавил, что, изолируя Россию, Европа ставит крест на своем дальнейшем развитии. Быть в постоянно конфронтации с РФ, для европейцев невыгодно.