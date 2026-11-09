Политик Мема заявил об изменении восприятия РФ в Финляндии Политик Мема: восприятие России обществом в Финляндии улучшилось

Москва9 ноя Вести.Общественное восприятие России в Финляндии изменилось к лучшему. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, если раньше возможные контакты с РФ преподносились с негативной стороны, то недавний разговор между президентом Финляндии Александром Стуббом и его российским коллегой Владимиром Путиным в стране считают "дипломатической победой".

Я искренне верю, что в общественном мнении произошел сдвиг сказал Мема в эфире YouTube-канала британского журналиста Алекса Христофору

Телефонный разговор лидеров России, Финляндии и Норвегии состоялся 27 октября. Инициаторами общения были финская и норвежская стороны.

Ранее Мема призвал отправлять европейских русофобов в специальную психиатрическую клинику, где их будут лечить от желания развязывать войны.