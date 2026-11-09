Мема: финские СМИ назвали разговор Стубба и Путина дипломатической победой Политик Мема: финны меняют отношение к России и поддерживают диалог с РФ

Москва9 ноя Вести.В Финляндии происходят серьезные сдвиги в том, как общество воспринимает Россию и конфликт на Украине. Люди начинают задумываться о том, что официальная пропаганда формировала у них ложные убеждения, и постепенно меняют свое отношение к России в лучшую сторону.

Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в эфире YouTube-канала.

По его словам, финские СМИ традиционно стараются представить любые действия властей с наиболее выгодной стороны, но после телефонного разговора президентов России и Финляндии Владимира Путина и Александра Стубба их риторика изменилась.

И вот теперь они вдруг заявили, что телефонный разговор президента Стубба с президентом Путиным — это дипломатическая победа. А ведь последние четыре года те же СМИ называли слова о переговорах с Россией … проявлением симпатии к злу. Более того, все те же СМИ сообщили, что 75% финнов поддержали этот телефонный разговор … Так что я искренне считаю, что в общественном мнении происходят перемены сказал Мема

Финский политик добавил, что граждане страны теперь стремятся более глубоко разобраться в сути глобальных проблем, в том числе чтобы понять, что на самом деле происходит в мире в связи с конфликтом на Украине.

Телефонный разговор лидеров России, Финляндии и Норвегии состоялся 27 октября. Инициаторами общения были финская и норвежская стороны.

Ранее политик Мема призвал отправлять европейских русофобов в специальную психиатрическую клинику, где их будут лечить от желания развязывать войны.