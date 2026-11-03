Мема заявил о желании открыть психиатрическую больницу для европейских политиков Политик Мема призвал отправлять европейских русофобов в психиатрическую клинику

Москва3 ноя Вести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил направить европейских политиков-русофобов в психиатрическую лечебницу.

В соцсети Х политик объяснил это необходимостью излечивать европейских политических деятелей от русофобии и желания развязывать войны.

Я тоже хочу быть инновационным, создать бизнес, которого не было раньше: открыть психиатрическую больницу для политиков написал Мема

Так он прокомментировал публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в которой та написала о необходимости сделать Европу местом, где "великие научные открытия" могут создать новые промышленные отрасли.

Ранее швейцарский журналист Роджер Кеппель заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой, что Европа пренебрегала своими национальными интересами.