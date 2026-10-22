Политик Мема заявил, что получает угрозы из-за призывов к миру на Украине

Мема заявил, что получает угрозы из-за призывов к миру Политик Мема заявил, что получает угрозы из-за призывов к миру на Украине

Москва22 окт Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема рассказал, что получает в свой адрес угрозы из-за призывов к миру на Украине.

Таким образом он прокомментировал публикацию члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны, в которой она назвала ироничным тот факт, что в настоящее время для политиков призывы к миру являются самыми опасными.

Я довольно часто получаю угрозы за то, что выступаю за мир написал политик в социальной сети X

Ранее Мема заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном важен для всего мира, а те, кто выступают против него в Европе, – враги человечества.