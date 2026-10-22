Москва22 октВести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема рассказал, что получает в свой адрес угрозы из-за призывов к миру на Украине.
Таким образом он прокомментировал публикацию члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны, в которой она назвала ироничным тот факт, что в настоящее время для политиков призывы к миру являются самыми опасными.
Я довольно часто получаю угрозы за то, что выступаю за мирнаписал политик в социальной сети X
Ранее Мема заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном важен для всего мира, а те, кто выступают против него в Европе, – враги человечества.