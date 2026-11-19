Мема призвал Европу изменить риторику в отношении к России Мема: Европе необходимо изменить политику запрета "всего русского"

Москва19 ноя Вести.Европа не может претендовать на какое-то место в переговорах по украинскому урегулированию, пока продолжает политику запрета "всего русского". Таким мнением поделился финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, российские журналисты, интеллектуалы, художники, спортсмены и певцы должны иметь возможность беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью, не подвергаясь осуждению со стороны европейского сообщества.

Если Европа хочет занять какое-либо место за столом переговоров с Россией, она должна немедленно изменить курс в отношении этой опасной, наполненной ненавистью риторики по поводу всего русского написал Мема в соцсети X

Накануне политик отметил, что Финляндия столкнулась с разрушительным экономическим ущербом после закрытия границы с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Брюссель специально не раскрывает сведения о том, сколько европейские экономики заплатили за русофобию. Он добавил, что Европа понесла триллионные убытки из-за нелегитимных санкций против России.