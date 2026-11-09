Москва9 ноя Вести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Евросоюзу следует извиниться перед Россией после неудачных попыток изолировать ее от международного сообщества. Об этом он написал в соцсети X.

Мема отреагировал на публикацию постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова. В своем посте Ульянов назвал честным признание премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, что Европа не смогла добиться изоляции России.

Это факт, Россия прочно удерживает свои позиции в международном сообществе, несмотря на попытки ЕС нанести ей стратегическое поражение и изолировать ее. Пришло время ЕС извиниться перед Россией говорится в публикации

Ранее президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не заинтересована в распаде Европейского союза. Он отметил, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой, а в самой Европе есть силы, желающие наладить диалог с Москвой.