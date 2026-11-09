Премьер Норвегии призвал признать, что Европе не удалось изолировать Россию

"Давайте признаем это": Стере о провале попытки ЕС изолировать Россию Премьер Норвегии призвал признать, что Европе не удалось изолировать Россию

Москва9 ноя Вести.Европе не удалось изолировать Россию на международной арене, и лидерам стран ЕС следует это признать. С таким призывом выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Politico.

Так он отреагировал на критику европейских коллег после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Давайте признаем это. Он (Кремль – прим. ред.) не изолирован сказал политик

Стере добавил, что на фоне отказа Европы вести прямой диалог с российским руководством, "единственный голос, который слышит Москва, доносится из Вашингтона".

При этом премьер Норвегии усомнился в скором заключении мира на Украине.