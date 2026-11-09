Москва9 нояВести.Европе не удалось изолировать Россию на международной арене, и лидерам стран ЕС следует это признать. С таким призывом выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Politico.
Так он отреагировал на критику европейских коллег после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Давайте признаем это. Он (Кремль – прим. ред.) не изолировансказал политик
Стере добавил, что на фоне отказа Европы вести прямой диалог с российским руководством, "единственный голос, который слышит Москва, доносится из Вашингтона".
При этом премьер Норвегии усомнился в скором заключении мира на Украине.