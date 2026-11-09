Стере: без переговоров Европы с Москвой украинский конфликт может не закончиться

Премьер Норвегии призвал Европу к диалогу с Россией Стере: без переговоров Европы с Москвой украинский конфликт может не закончиться

Москва9 ноя Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере убежден, что Европе необходимо вести переговоры с Россией - в противном случае украинский конфликт может не завершиться. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия сказал Стере

В то же время премьер-министр подчеркнул важность европейского диалога, отметив, что ведущую роль в этом процессе следует взять на себя "евротройке" в составе Великобритании, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что Стере и президент Финляндии Александр Стубб на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждали идею позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.