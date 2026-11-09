СМИ узнали, как долго Стубб и Стере обсуждали возможность разговора с Путиным Politico: Стубб и Стере месяцами тайно обсуждали возможность разговора с Путиным

Москва9 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждали идею позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Стубб и Стере знакомы уже много лет и, будучи на постах глав МИД, тесно сотрудничали по вопросам, связанным с Россией.

Они часто созваниваются и переписываются и любят работать в паре над ключевыми документами, несмотря на различия в политических взглядах. Они в течение нескольких месяцев втайне обсуждали идею совместного обращения к Кремлю говорится в публикации

Также отмечается, что политики посчитали невозможным позволить только представителям США вести прямой диалог с Москвой, и приняли решение возобновить международные контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

Разговор Стубба и Стере с Путиным вызвал раскол в НАТО, а сами инициаторы беседы столкнулись с критикой со стороны лидеров Европы и высокопоставленных дипломатов, часть которых посчитали, что они ненадлежащим образом скоординировали свои действия с союзниками.