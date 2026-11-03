Грушко: звонок Стубба и Стере в Россию не вписывается в курс ЕС по Украине

В МИД РФ объяснили, чем вызвана острая реакция ЕС на звонок Стубба и Стере Грушко: звонок Стубба и Стере в Россию не вписывается в курс ЕС по Украине

Москва3 ноя Вести.Звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в Россию вызвал острую реакцию в Евросоюзе, поскольку идет вразрез с курсом Брюсселя на затягивание украинского конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В комментарии "Ведомостям" дипломат указал, что Евросоюз, согласно своей политике, пытается затянуть конфликт на Украине и воспрепятствовать мирному урегулированию.

Звонок Стубба и Стере в Москву в эту логику не вписывается. Именно поэтому этот шаг двух руководителей Норвегии и Финляндии вызвал такую острую реакцию в Евросоюзе объяснил Грушко

Ранее издание L'Antidiplomatico отметило, что глава евродипломатии Кая Каллас рискует остаться в стороне от переговоров после разговора Стубба и Стере с российским лидером Владимиром Путиным.