Лавров рассказал о разладе в ЕС из-за переговоров Стубба и Стере с Путиным Лавров: в "благородном семействе" ЕС скандал из-за звонка Стубба и Стере Путину

Москва31 окт Вести.Среди европейских лидеров возникли серьезные недопонимания, причиной которых стал телефонный разговор президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

У них там в этом европейском благородном семействе скандал происходит из-за того, что Стубб и Стере позвонили президенту России. Они заявляют, что они со всеми договорились, вернее всех предупредили до разговора, после разговора, всем рассказали о чем разговаривали заявил Лавров

30 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к телефонному разговору как с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, так и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Вместе с тем, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не ответил на вопрос, намерен ли глава немецкого правительства созвониться с российским лидером.