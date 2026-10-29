Путин: Стубб и Стере подчеркнули, что звонят ему не от имени ЕС

Путин рассказал, в каком качестве лидеры Финляндии и Норвегии звонили ему Путин: Стубб и Стере подчеркнули, что звонят ему не от имени ЕС

Москва29 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в начале телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнули, что общаются с ним от имени своих стран, а не Евросоюза. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

Они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве сказал Путин

По его словам, разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров. В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о том, что российская сторона не ждала негативной реакции европейских стран на телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере.