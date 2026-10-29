BZ: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

BZ: Каллас осталась без приглашения на переговоры по вопросу Украины BZ: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

Москва29 окт Вести.Главу евродипломатии Каю Каллас не пригласили на диалог по Украине на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Уточняется, что Каллас сама еще шесть недель назад утверждала, что готова принять звонок от российского лидера, однако в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине она так и не участвовала.

Никто не хочет говорить с Каллас отмечается в публикации

По данным издания, в Вашингтоне Каллас также остается "не в почете", на фоне чего глава евродипломатии скептически отнеслась к мирным усилиям американских спецпосланников.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не ждала негативной реакции европейских стран на телефонный разговор Путина с Стере и Стуббом.