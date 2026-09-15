Каллас призналась, что поговорила бы с Путиным Каллас заявила о готовности ответить на звонок Путина

Москва15 сен Вести.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ответила бы на гипотетический звонок президента России Владимира Путина.

Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle

При этом Каллас подчеркнула, что не поддерживает начало переговоров с Россией на условиях Москвы.

В мае глава евродипломатии допускала возможность выступить посредником от ЕС в будущем диалоге с Россией. В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Каллас не следует участвовать в переговорах с Москвой. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что посредником может быть кто угодно, кроме тех, кто "успел наговорить много всего плохого".