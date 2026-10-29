Финский политик Мема: европейцам не будет места за столом переговоров по Украине

Мема: европейцам не будет места за столом переговоров по Украине Финский политик Мема: европейцам не будет места за столом переговоров по Украине

Москва29 окт Вести.Несмотря на телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с президентом России Владимиром Путиным, представителей Евросоюза (ЕС) не допустят к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.

Несмотря на телефонный разговор между Стуббом и президентом Путиным, европейцам не будет места за столом переговоров. Это связано с тем, что ЕС утратил репутацию участника мирного процесса. В последние годы Евросоюз предоставлял прямую военную помощь Украине, разжигал русофобию и вел себя враждебно по отношению к России написал он на своей странице в сети X

Мема добавил, что с учетом этих обстоятельств отказ приглашать европейскую сторону к участию в мирном процессе по Украине был бы вполне обоснованным.

Телефонный разговор Путина со Стере и Стуббом прошел 27 октября. Инициаторами беседы стали европейские политики, при этом они не представляли всю Европу - только свои страны. По итогам разговора стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по телефону.