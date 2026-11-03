L'Antidiplomatico: разговор Путина со Стуббом и Стере ударил по Каллас

L'Antidiplomatico: Каллас пострадала из-за разговора Путина со Стуббом и Стере L'Antidiplomatico: разговор Путина со Стуббом и Стере ударил по Каллас

Москва3 ноя Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас рискует остаться в стороне от переговоров после беседы президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным, пишет издание L'Antidiplomatico.

В разговоре с Путиным участвовали европейские лидеры, которые решили действовать независимо от представителей европейской дипломатии, подчеркивает издание.

И даже если Брюсселю удастся получить место за столом переговоров, делегацию могут возглавить лица, близкие к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что снова оставит Каллас в стороне уточняет L'Antidiplomatico

Из-за своей русофобской позиции Каллас может остаться сторонним наблюдателем в решениях, которые определят будущее европейской безопасности, заключает издание.

Между тем издание Berliner Zeitung (BZ) сообщило, что Каллас не пригласили на диалог по Украине после телефонного разговора Путина со Стуббом и Стере.

Каллас остается "не в почете" в Вашингтоне, на фоне чего она скептически отнеслась к мирным усилиям американской стороны, отметило BZ.