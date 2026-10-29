Путин: Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой Путин: поддерживаем любые шаги по нормализации отношений с Европой

Москва29 окт Вести.Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений с Европой, как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Мы поддерживаем любые, и я всегда об этом говорил, любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе, в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядке сказал Путин

Также российский лидер позитивно оценил инициативу президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере по трехстороннему телефонному разговору, который состоялся в начале текущей недели.