Москва29 октВести.Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноформатных отношений с Европой, как с Евросоюзом в целом, так и с отдельными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.
Мы поддерживаем любые, и я всегда об этом говорил, любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы. Или со всеми вместе, в виде известной организации ЕС, или в двустороннем порядкесказал Путин
Также российский лидер позитивно оценил инициативу президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере по трехстороннему телефонному разговору, который состоялся в начале текущей недели.