Москва29 окт Вести.Третий саммит Россия-Африка прошел успешно и придаст мощный импульс российско-африканскому взаимодействию, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Россия и Африка выстраивают подлинно стратегическое многоплановое партнерство. Саммит отчетливо показал, что мнение России и Африки по большинству актуальных проблем глобальной и региональной повестки не только близки, но часто совпадают.

В целом, все мы разделяем мнение, что третий саммит Россия-Африка прошел успешно и, без сомнения, придаст мощный импульс развитию российско-африканского взаимодействия заявил российский лидер

Владимир Путин подчеркнул, что все лидеры единодушно высказались за продолжение регулярных саммитов Россия-Африка. Место и дата проведения следующей встречи будут своевременно согласованы.