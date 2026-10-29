Песков: Путин дал время выступить всем участникам саммита "Россия — Африка"

Песков: Путин дал высказаться всем участникам саммита "Россия — Африка" Песков: Путин дал время выступить всем участникам саммита "Россия — Африка"

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин предоставил всем участникам пленарного заседания саммита "Россия — Африка" возможность высказаться. Об этом в комментарии корреспонденту "Известий" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие проходит в полноформатном режиме, и российский лидер счел важным выслушать каждого.

Все выступали, это саммит, важна точка зрения каждого участника, президента. Как и планировалось, дал возможность всем высказаться сказал Песков

Заседание прошло в открытом формате, позволившем всем приглашенным сторонам изложить свои позиции.

28 октября, днем ранее, Путин провел торжественный прием в честь участников третьего саммита Россия — Африка. Мероприятие состоялось в Грановитой палате Кремля.