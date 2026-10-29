Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин предоставил всем участникам пленарного заседания саммита "Россия — Африка" возможность высказаться. Об этом в комментарии корреспонденту "Известий" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, мероприятие проходит в полноформатном режиме, и российский лидер счел важным выслушать каждого.
Все выступали, это саммит, важна точка зрения каждого участника, президента. Как и планировалось, дал возможность всем высказатьсясказал Песков
Заседание прошло в открытом формате, позволившем всем приглашенным сторонам изложить свои позиции.
28 октября, днем ранее, Путин провел торжественный прием в честь участников третьего саммита Россия — Африка. Мероприятие состоялось в Грановитой палате Кремля.