Песков рассказал, почему Путин провел экскурсию гостям из Африки Песков: Путин провел экскурсию гостям из Африки

Москва28 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел экскурсию гостям из Африки на полях саммита "Россия – Африка". По наблюдениям пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, такое происходит впервые. Об этом он рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Это впервые, причем он такой, доминирующий экскурсовод. Но это лишний раз говорит о том, какое он значение придает продвижению нашей страны, наших достижений, в данном случае - среди африканских стран сказал Песков

Третий саммит "Россия - Африка" впервые проходит в Москве. Участие в нем принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.