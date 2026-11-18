Политик Мема назвал разрушительным ущерб Финляндии от закрытия границы с РФ Политик Мема: Финляндия понесла разрушительный ущерб от закрытия границы с РФ

Москва18 ноя Вести.Финляндия понесла разрушительный экономический ущерб от закрытия границы с Россией и отсутствия российских туристов.

Об этом агентству РИА Новости рассказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Этот шаг был неоправданным, угроза была неоправданной, а ущерб для экономики Финляндии от закрытия границы оказался разрушительным рассказал политик

Он также напомнил, что приграничная с РФ Южная Карелия (область Финляндии) раньше получала около 1 миллиона евро каждый день за счет туристов из России, а доход приграничных регионов ежегодно составлял примерно 890 миллионов евро.

Официальный запрет на въезд российских туристов действует с сентября 2022 года. В ноябре 2023 года финское правительство дополнительно закрыло все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Как отметил Яури Варвикко, глава общественной организации Naapuriseura, это решение обходится Финляндии почти в миллиард евро ежегодных потерь из-за отсутствия туристов из РФ.

При этом 3 сентября 2026 года финское правительство предложило продлить срок закрытия российско-финской границы до 31 декабря 2028 года.