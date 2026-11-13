Москва13 ноя Вести.Финляндия принимает бестолковые решения, такие как ограничение въезда в страну для спортсменов из России. Подобные шаги не найдут поддержки у трезвомыслящих представителей спортивного сообщества.

Об этом заявил РИА Новости бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен.

Так финский политик прокомментировал решение Финляндии ввести новые ограничения на въезд граждан России, которые затронут в том числе и профессиональных спортсменов.

Как политику, мне крайне сложно понять столь бестолковые решения. Возникает вопрос: кому именно министерство иностранных дел Финляндии пытается угодить ими? По крайней мере от здравомыслящего и успешного спортивного сообщества они точно не получат никакого одобрения за подобные действия сказал Туртиайнен

Новые ограничения, утвержденные правительством Финляндии, вступят в силу 16 ноября.

Ранее финский политик Армандо Мема извинился перед российскими спортсменами за действия "безумных" политиков.