Москва17 окт Вести.Диалог между Россией и США важен для всего мира, поэтому те, кто выступает против него в Европе – враги человечества. Такое заявление сделал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

США снимают санкции с России​​​. Это важный шаг на пути к миру и урегулированию украинского конфликта. Диалог между США и Россией важен для всего мира. В Европе многие выступают против любого диалога с Москвой, эти люди – враги человечества говорится в публикации

По его словам, он очень рад продолжению российско-американского диалога и пожелал "большего сотрудничества".