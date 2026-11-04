Политик Мема предложил отправить Каллас в больницу для лечения от русофобии

Мема назвал Каю Каллас первой пациенткой психбольницы для европейских политиков Политик Мема предложил отправить Каллас в больницу для лечения от русофобии

Москва4 ноя Вести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил сделать главу евродипломатии Каю Каллас первой пациенткой специальной психиатрической клиники для политиков, где их будут лечить от русофобии.

Об этом он заявил в соцсети X.

Первая в мире психиатрическая больница для политиков в Хельсинки… Первый пациент: Кая Каллас! написал Мема

Он проиллюстрировал свой пост изображениями больницы, сгенерированными нейросетью.

Мема заявил о желании открыть психиатрическую больницу для европейских политиков 3 ноября. По его мнению, это необходимо, чтобы излечить их от русофобии и стремления развязывать войны.