Москва4 нояВести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил сделать главу евродипломатии Каю Каллас первой пациенткой специальной психиатрической клиники для политиков, где их будут лечить от русофобии.
Об этом он заявил в соцсети X.
Первая в мире психиатрическая больница для политиков в Хельсинки… Первый пациент: Кая Каллас!написал Мема
Он проиллюстрировал свой пост изображениями больницы, сгенерированными нейросетью.
Мема заявил о желании открыть психиатрическую больницу для европейских политиков 3 ноября. По его мнению, это необходимо, чтобы излечить их от русофобии и стремления развязывать войны.