Москва2 ноя Вести.Европа пренебрегала своими национальными интересами. Об этом главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, проливается свет на весьма тревожную традицию, существующую в Европе – традицию ненависти к самим себе.

Понятно, почему Европу охватило такое возмущение. Мы пренебрегали нашими национальными интересами, у нас нет экономических перспектив, нет работы, особенно для молодежи. А университеты, зачем вообще идти в университет? У экономики нет никаких перспектив. Они задаются вопросом, зачем тратить миллиарды? Миллиарды на войну на Украине, которая, по мнению многих европейцев, уже проиграна. У нас нет денег, чтобы продолжать их тратить. На этих протестах присутствует ярко выраженный элемент левого экстремизма. Меня беспокоит, что эти левые радикалы уже готовятся к предстоящим выборам. Если победят правые, они пойдут на улицы с еще большим размахом