Президент Чехии Павел: Европу не воспринимают всерьез из-за ее разобщенности

Президент Чехии: Европу не воспринимают всерьез Президент Чехии Павел: Европу не воспринимают всерьез из-за ее разобщенности

Москва22 окт Вести.Европу не воспринимают всерьез из-за разобщенности и слабости европейских стран, считает президент Чехии Петр Павел.

Он подчеркнул, что мир движется в сторону крупных глобальных игроков, а Европа пока не относится к их числу.

Европу не воспринимают всерьез, так как видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени у нас занимает принятие решений сказал президент Чехии газете Bild

Если Европа не изменит это, то перестанет иметь значение, заключил Павел.

Ранее газета Financial Times сообщала, что инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сфере оборонной политики вызвали недовольство в Евросоюзе.