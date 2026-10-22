Москва22 октВести.Европу не воспринимают всерьез из-за разобщенности и слабости европейских стран, считает президент Чехии Петр Павел.
Он подчеркнул, что мир движется в сторону крупных глобальных игроков, а Европа пока не относится к их числу.
Европу не воспринимают всерьез, так как видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени у нас занимает принятие решенийсказал президент Чехии газете Bild
Если Европа не изменит это, то перестанет иметь значение, заключил Павел.
Ранее газета Financial Times сообщала, что инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в сфере оборонной политики вызвали недовольство в Евросоюзе.