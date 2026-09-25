Москва25 сенВести.НАТО следует боле решительно реагировать на нарушение воздушного пространства стран альянса. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его оценке, Россия "уважает силу", а нерешительность воспринимает как слабость.
Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или БПЛА, которые проверяют нашу боеготовностьприводит его слова Fox News
Ранее Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты российской военной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.