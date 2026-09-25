Павел призвал НАТО решительнее реагировать на нарушение воздушной границы Петр Павел: НАТО следует решительнее реагировать на нарушение воздушной границы

Москва25 сен Вести.НАТО следует боле решительно реагировать на нарушение воздушного пространства стран альянса. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его оценке, Россия "уважает силу", а нерешительность воспринимает как слабость.

Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или БПЛА, которые проверяют нашу боеготовность приводит его слова Fox News

Ранее Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты российской военной авиации выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.