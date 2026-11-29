Петр Павел осудил действия министра обороны Чехии по Украине и НАТО

Президент Чехии заявил, что министр обороны Зуна вредит интересам страны Петр Павел осудил действия министра обороны Чехии по Украине и НАТО

Москва29 ноя Вести.Президент Чехии Петр Павел раскритиковал министра обороны Яромира Зуну, заявив, что его действия наносят ущерб интересам страны. Об этом глава государства сказал в эфире Чешского телевидения.

В числе претензий Павел назвал препятствия визиту начальника Генштаба на Украину для изучения боевого опыта, кадровые решения в министерстве и заявление Зуны о достаточности оборонных расходов на уровне 2% ВВП.

Президент также отметил, что министр придерживается позиции движения "Свобода и прямая демократия" (SPD), которое выступает против увеличения военных расходов и поддержки Украины.