Москва4 октВести.Президент Чехии Петр Павел подвергся жесткой критике со стороны как правящей коалиции, так и оппозиционных партий из-за решения пропустить муниципальные и сенатские выборы 9-10 октября ради частного отпуска за границей. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.
Администрация главы государства объяснила его отсутствие ошибкой в планировании, уточнив, что Павел будет находиться за рубежом до 18 октября. По информации издания Deník N, президент, известный как страстный любитель мотоспорта, отправился в отпуск на мотоцикле в сопровождении личной охраны.
Чешские политики единодушно охарактеризовали поступок лидера страны как неуважение к избирателям и плохой пример для общества, а в оппозиции главу государства призвали срочно пересмотреть планы и вернуться к голосованию.