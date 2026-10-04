Президента Чехии Павела раскритиковали за отпуск на мотоцикле во время выборов

Чешские политики назвали ошибкой решение президента Павела не голосовать Президента Чехии Павела раскритиковали за отпуск на мотоцикле во время выборов

Москва4 окт Вести.Президент Чехии Петр Павел подвергся жесткой критике со стороны как правящей коалиции, так и оппозиционных партий из-за решения пропустить муниципальные и сенатские выборы 9-10 октября ради частного отпуска за границей. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

Администрация главы государства объяснила его отсутствие ошибкой в планировании, уточнив, что Павел будет находиться за рубежом до 18 октября. По информации издания Deník N, президент, известный как страстный любитель мотоспорта, отправился в отпуск на мотоцикле в сопровождении личной охраны.

Чешские политики единодушно охарактеризовали поступок лидера страны как неуважение к избирателям и плохой пример для общества, а в оппозиции главу государства призвали срочно пересмотреть планы и вернуться к голосованию.