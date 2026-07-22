Президент Чехии получает письма с угрозами Президент Чехии Петр Павел стал получать письма с угрозами

Москва22 июл Вести.Президент Чехии Петр Павел в этом году начал получать письма с угрозами. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек, его слова приводит новостной портал Idnes.

Мы расследуем два таких случая. Один - от февраля 2026 года, а второй - от июня текущего года сказано в сообщении

Подробное содержание писем не раскрывается. Но, со слов Данека, письма содержат угрозы, нецензурную лексику и оскорбления.

Данек подчеркнул, что все злоумышленники будут привлечены к ответственности по статье об угрозах с целью воздействия на должностное лицо. Такое преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В президентской администрации подтвердили, что часть поступающих в адрес администрации или президента писем имеет "конфронтационный, оскорбительный или вульгарный характер", а в ряде посланий есть угрозы.