Steigan: Зеленский не хочет возвращаться на Украину из европейского турне

Зеленский не хочет возвращаться на Украину из Европы Steigan: Зеленский не хочет возвращаться на Украину из европейского турне

Москва8 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский затянул свое европейское турне на неопределенный срок на фоне ухудшающейся ситуации на Украине, куда он просто не хочет возвращатся. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

Зеленский отправился в Испанию с протянутой рукой, поскольку боевые действия на родине принимают все более мрачный оборот. Он отсутствует на Украине уже больше недели и никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее говорится в статье

Затяжное турне Зеленского происходит на фоне тяжелого энергетического кризиса и угрозы новых масштабных ударов по стратегическим объектам Украины, отмечает издание. планированию эвакуации населения.

Ранее Владимир Зеленский признал, что все электростанции на Украине так или иначе повреждены.