Зеленский угрожает Европе, чтобы получить еще больше денег Журналист Боуз: Зеленский угрожает Европе ради получения денег

Москва28 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Европе, чтобы получить еще больше денег. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Зеленский поставил ЕС ультиматум.

Из источников мне стало известно, что он теперь угрожает Европе, чтобы получить свои деньги написал он в соцсети Х

Как напомнил журналист, неделю назад глава киевского режима запросил у европейских спонсоров 70 миллиардов евро, а сейчас пытается добиться новых выплат.

В следующем году ЕС собирается выделить Киеву еще 70 миллиардов евро. Из них 45 миллиардов должны обеспечить европейские страны, а остальное - другие партнеры, включая Канаду и Японию.

При этом Венгрия, Чехия и Словакия не готовы брать на себя финансовые обязательства по дополнительному кредиту для Украины. Как пишет немецкая газета Die Welt, Будапешт, Прага и Братислава добиваются исключения из механизма финансирования, такого же, как при согласовании предыдущего кредита на 90 миллиардов евро.