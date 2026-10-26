Die Welt: Венгрия, Чехия и Словакия отказались от обязательств по кредиту Киеву

Три страны ЕС отказываются брать на себя обязательства по кредиту ЕС для Украины Die Welt: Венгрия, Чехия и Словакия отказались от обязательств по кредиту Киеву

Москва26 окт Вести.Венгрия, Чехия и Словакия не намерены брать на себя финансовые обязательства по дополнительному кредиту Евросоюза для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Согласно данным издания, в следующем году Киеву планируется предоставить еще 70 миллиардов евро. Из этой суммы 45 миллиардов евро должны обеспечить европейские страны, оставшуюся часть — другие партнеры, включая Канаду и Японию.

Будапешт, Прага и Братислава добиваются исключения из механизма финансирования, аналогичного полученному при согласовании предыдущего кредита на 90 миллиардов евро. Ранее об отказе участвовать в новом пакете помощи заявили власти Болгарии.

Ранее лидеры стран Евросоюза обсудили варианты предоставления киевскому режиму кредита на сумму в 70 миллиардов евро.

Как отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, ЕС не сможет выделить Украине необходимый объем средств.