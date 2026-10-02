В Европе растет усталость от конфликта на Украине WSJ: среди жителей Европы растет усталость от украинского конфликта

Москва2 окт Вести.Многие жители Европы из-за усталости от украинского конфликта начали поддерживать партии, выступающие против оказания помощи Киеву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в последнее время европейские лидеры возобновили призывы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Европейские избиратели все чаще поддерживают партии, выступающие против поддержки Украины, поскольку усталость от войны нарастает сказано в публикации

Так, в Европе распространено мнение, что финансовая помощь Киеву является губительной и опасной. В пример приводиться Германия, где почти треть избирателей выступает против увеличения помощи Украине.

В Германии, переживающей жестокий промышленный спад, антивоенная риторика партии "Альтернатива для Германии" находит отклик у разочарованных избирателей. Согласно опросу, около 42% немцев считают, что Берлин поставляет в Украину слишком много оружия, что является самым высоким показателем с начала войны указывается в статье

При этом издание указывает, что после того, как США прекратили направлять Украине помощь напрямую, у Европы резко выросли траты на военную помощь Киеву.

Между тем, Евросоюз отклонил просьбы украинской стороны о выделении дополнительных 27 млрд евро. В их числе было и предложение ускорить выплаты по пакету финансирования объемом 90 млрд евро, рассчитанному до конца 2027 года.

Ранее стало известно, что ЕС больше не сможет выделять многомиллиардное финансирование Украине, которое так просит Киев.