Страны Юга Европы не хотят поддерживать антироссийские инициативы ЕС Эксперт рассказал о расколе в ЕС из-за финансирования войны на Украине

Москва28 авг Вести.В Евросоюзе происходит раскол по вопросу финансирования войны на Украине, поскольку страны Юга Европы не желают давать на это деньги. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он добавил, что основными сторонниками дальнейшего финансирования войны являются такие страны, как Швеция, Дания и Нидерланды.

Вновь прозвучали призывы со стороны Нидерландов, Швеции, Дании, некоторых других стран к Бельгии, по сути, поскорее конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Евросоюза, чтобы финансировать войну. … Налицо трудности, потому что некоторые страны, страны Юга, они не хотят дальше финансировать [войну], и непонятно, зачем это нужно испанцам, невозможно объяснить, зачем это нужно итальянцам или тем более грекам заявил Колташов

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС растеряла ключевые преимущества. По ее словам, причиной стало то, что экономическая модель долгое время строилась на доступе к дешевым энергоресурсам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подобное "открытие" главы ЕК, назвав ее "Капитан Очевидность евротитаника".