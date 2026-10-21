Москва21 окт Вести.Киевский режим может не получить помощь со стороны Европейского союза (ЕС), от которой он стал еще более зависимым из-за российских ударов, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в YouTube-канале.

Это лишь вопрос времени, когда Киев больше не сможет продолжать конфликт с Россией, отметил профессор.

Если посмотреть на объем средств, которые Украине нужны от Запада только на 2026 год, не говоря уже о 2027 году, то совершенно ясно, что европейцы не смогут дать Украине все деньги, необходимые для продолжения боевых действий подчеркнул Миршаймер

Издание Politico написало, что страны ЕС обсудили варианты предоставления киевскому режиму кредита в размере 70 млрд евро. Источник кредитования вызвал споры среди сторон, поскольку предложение использовать замороженные в Европе российские активы не нашло нужной поддержки среди европейских лидеров.