Европейские политики стали чаще говорить о прекращении помощи Украине Емельяненко: в Европе чаще стали говорить о прекращении финансирования Киева

Москва30 ноя Вести.Политики Европейского союза (ЕС) начали все чаще говорить о том, что поставки вооружения и оказание финансовой помощи Киеву лишь усугубляют конфликт.

Об этом в MAX сообщил председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Он отметил, что Киев с начала года получил десятки миллиардов долларов помощи, причем большая часть выделенных средств пришлась на Евросоюз. При этом, чем дольше продолжается такая линия, тем чаще в Европе задаются вопросом о том, "где граница между солидарностью и саморазрушением?"

Во Франции и Германии этот спор уже вышел за рамки кабинетной дипломатии. Все больше политиков открыто говорят о том, что бесконечное наращивание расходов, поставок вооружений и жесткой риторики не приближает мир, а лишь усугубляет конфликт пишет Емельяненко

По его словам, французская и немецкая оппозиция стала все чаще призывать к переговорам вместо эскалации конфликта. Он указал на усталость европейского общества от политики, требующей жертв от собственных граждан, которая при этом не дает нужного результата.

На фоне политических споров вскрывается и практическая зависимость Киева от Запада — от финансов до спутниковой связи и технологической поддержки. Это еще раз подтверждает: без внешней подпитки украинский режим не способен вести военные действия. А значит, чем раньше в Европе возобладает трезвый подход, тем выше шанс перейти от разрушительной конфронтации к реальному политическому урегулированию указывается в тексте

Емельяненко заявил, что финансирование украинского конфликта не делает Европу сильнее, а, наоборот, ослабляет сам Евросоюз и подрывает доверие граждан.

Экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров ранее рассказал, что заявлений отдельных стран Евросоюза об отказе финансировать Украину недостаточно для мирного урегулирования конфликта.

При этом он подчеркнул, что Хорошего выхода из конфликта на Украине для Европы на сегодняшний день нет; пока он не будет найдет – на Западе продолжат финансировать киевский режим.