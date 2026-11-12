Москва12 нояВести.Заявлений отдельных стран Евросоюза об отказе финансировать Украину недостаточно для мирного урегулирования конфликта. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Спиридон Килинкаров.
Я пока не вижу ни одной страны в Европейском Союзе, которая положила бы хоть один цент на чашу мира. Есть заявления отдельных стран о том, что они не будут участвовать в финансировании Украины, но этого мало. Этому надо противостоять, иначе все это будет длиться бесконечно долго. Настолько, насколько хватит у них финансовых ресурсов, а у Украины организационного ресурса, чтобы мобилизовать людей и отправить на эту войнусказал он
Килинкаров убежден, что наиболее актуальным продолжает оставаться вопрос о принуждения сторон к миру.
Я думаю, кроме нашей и американской стороны, никто пока не демонстрирует какие-либо попытки к тому, чтобы принудить противную сторону к миру. Мы предпринимаем решительные действия на поле боя. Американцы применяют свою дипломатию, чтобы изменить позицию Евросоюза. Пока у них, конечно, это плохо получается, но, тем не менее, хотя бы пытаются. А внутри ЕС пока доминирует позиция о том, что эта война должна продолжатьсязаметил политолог
Ранее издание Politico сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу быстрее определиться с кандидатом на переговорах по украинскому урегулированию. По версии издания, Зеленский также хочет, чтобы выбор кандидатуры переговорщика обсуждался непосредственно с ним.