Политолог: слова европейцев о прекращении помощи Киеву не остановят конфликт Килинкаров: отказа ряда стран ЕС от спонсирования Киева мало для мира

Москва12 ноя Вести.Заявлений отдельных стран Евросоюза об отказе финансировать Украину недостаточно для мирного урегулирования конфликта. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Спиридон Килинкаров.

Я пока не вижу ни одной страны в Европейском Союзе, которая положила бы хоть один цент на чашу мира. Есть заявления отдельных стран о том, что они не будут участвовать в финансировании Украины, но этого мало. Этому надо противостоять, иначе все это будет длиться бесконечно долго. Настолько, насколько хватит у них финансовых ресурсов, а у Украины организационного ресурса, чтобы мобилизовать людей и отправить на эту войну сказал он

Килинкаров убежден, что наиболее актуальным продолжает оставаться вопрос о принуждения сторон к миру.

Я думаю, кроме нашей и американской стороны, никто пока не демонстрирует какие-либо попытки к тому, чтобы принудить противную сторону к миру. Мы предпринимаем решительные действия на поле боя. Американцы применяют свою дипломатию, чтобы изменить позицию Евросоюза. Пока у них, конечно, это плохо получается, но, тем не менее, хотя бы пытаются. А внутри ЕС пока доминирует позиция о том, что эта война должна продолжаться заметил политолог

Ранее издание Politico сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу быстрее определиться с кандидатом на переговорах по украинскому урегулированию. По версии издания, Зеленский также хочет, чтобы выбор кандидатуры переговорщика обсуждался непосредственно с ним.