Эксперт рассказал, до каких пор продолжится вооруженный конфликт на Украине Килинкаров: война на Украине продолжится, пока не станет бременем для Европы

Москва6 окт Вести.Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не станет обременительным для Европы или не начнет касаться непосредственно вопросов безопасности стран Европейского союза и НАТО. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Во всех остальных случаях западные партнеры киевского режима будут готовы и дальше финансировать этот конфликт, подчеркнул эксперт.

Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока эта война не станет обременительной для самой Европы – это раз. И второе, если уровень угроз будет таков, что он будет касаться непосредственно стран Европейского союза и НАТО. Во всех остальных случаях они готовы будут финансировать этот конфликт. Тем более что никакой формулы выхода из этого конфликта у них на самом деле нет, которая позволила бы им выйти с каким-то политическим лицом высказал свою точку зрения Килинкаров

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 4 октября о готовности Украины к трехсторонней встрече с Россией и США, которая могла бы состояться до конца октября. Инициатива о созыве встречи принадлежит американской стороне, которая поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность такой встречи. По ее мнению, обсуждать это сейчас контрпродуктивно, так как отсутствуют какие-либо окончательные или даже промежуточные решения.