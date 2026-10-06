Москва6 октВести.Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не станет обременительным для Европы или не начнет касаться непосредственно вопросов безопасности стран Европейского союза и НАТО. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
Во всех остальных случаях западные партнеры киевского режима будут готовы и дальше финансировать этот конфликт, подчеркнул эксперт.
Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока эта война не станет обременительной для самой Европы – это раз. И второе, если уровень угроз будет таков, что он будет касаться непосредственно стран Европейского союза и НАТО. Во всех остальных случаях они готовы будут финансировать этот конфликт. Тем более что никакой формулы выхода из этого конфликта у них на самом деле нет, которая позволила бы им выйти с каким-то политическим лицомвысказал свою точку зрения Килинкаров
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 4 октября о готовности Украины к трехсторонней встрече с Россией и США, которая могла бы состояться до конца октября. Инициатива о созыве встречи принадлежит американской стороне, которая поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность такой встречи. По ее мнению, обсуждать это сейчас контрпродуктивно, так как отсутствуют какие-либо окончательные или даже промежуточные решения.