Le Monde: усилия ЕС по финансированию Украины сравнимы с попыткой полить пустыню Le Monde: в Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливом пустыни

Москва1 окт Вести.Попытки закрыть финансовые потребности киевских властей из европейских средств похожи на поливание пустыни. Такое мнение высказал в беседе с изданием Le Monde пожелавший остаться неназванным европейский дипломат.

По данным газеты, в ходе своего последнего визита в Брюссель министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о необходимости изыскать дополнительно €69 млрд на 2027 год. Причем эта цифра уже учитывает обещанную Евросоюзом помощь в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, а также поддержку в рамках двусторонних соглашений между Киевом и его партнерами.

Такое ощущение, что мы поливаем пустыню заявил газете европейский дипломат, комментируя очередной запрос из Киева

Издание отмечает, что такого рода просьбы сейчас встречают прохладно в Брюсселе, где готовятся обсуждать бюджет на несколько лет. Учитывая, что Германия и часть других стран настаивают на сокращении этого бюджета, привлечение дополнительного финансирования для Украины сейчас сопряжено с серьезными сложностями.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер предположил, что совсем скоро Европейский союз перейдет к поиску более эффективного контроля за направляемыми Киеву средствами, хотя публичной дискуссии на эту тему пока не было. По словам Картайзера, в некоторых государствах Евросоюза политики уже открыто требуют ужесточить контроль за денежными потоками, которые поступают Киеву.