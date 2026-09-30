Картайзер заявил, что многое ведет ЕС к контролю за финансовой помощью Киеву Евродепутат Картайзер: в ЕС обсуждают усиление контроля за помощью Киеву

Москва30 сен Вести.Многие факторы способствуют тому, что Европейский союз (ЕС) перейдет к поиску более эффективного контроля за направляемыми Киеву средствами.

Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

В беседе с газетой "Известия" он отметил, что публичной дискуссии на соответствующую тему пока не было.

Однако я подозреваю, что такие обсуждения ведутся… Многие факторы подталкивают ЕС к поиску более эффективного контроля за средствами, направляемыми Киеву сказал Картайзер

По его словам, в некоторых государствах Евросоюза политики уже открыто требуют ужесточить контроль за денежными потоками, которые поступают Киеву.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что европейские союзники Киева не в силах обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны в том масштабе, который был бы необходим для изменения ситуации. По его словам, средства Запада способны лишь ненадолго поддержать киевский режим, но внутренние проблемы на Украине становятся все серьезнее.