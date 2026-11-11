Зеленский выдвинул Европе условие по переговорам с РФ Politico: Зеленский потребовал от ЕС согласовать с ним переговорщика по Украине

Москва11 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Европу быстрее определиться с кандидатом на переговорах по украинскому урегулированию. Кроме того, Зеленский хочет, чтобы выбор кандидатуры переговорщика обсуждался с ним, пишет Politico.

Выступая перед журналистами во время визита в Данию, Зеленский заявил о желании обсудить с ЕС и другими европейскими странами кандидатуру общего представителя на мирных переговорах. По его мнению, такой подход предпочтительнее, чем если бы европейские государства просто поставили Киев перед готовым решением.

Надеюсь, что не позднее конца ноября – лучше в Германии 19-го (на саммите "коалиции желающих" – прим. ред.) – это будет исправлено. Посмотрим приводит издание слова главы киевского режима

Зеленский выступил за назначение одного человека, который получил бы мандат от Евросоюза и не входящих в него европейских государств, в том числе Великобритании и Норвегии, и заявил, что с кандидатом Европа должна определиться "в ноябре, а не позже".

Между тем, Европа пока не выработала единую позицию по организации переговоров с Москвой и Вашингтоном. Страны ЕС расходятся во мнениях относительно того, кто должен представлять их интересы и следует ли вообще вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание.

10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. В столицу ОАЭ прибыли и представители ряда европейских стран и Еврокомиссии, они провели встречу с украинской делегацией перед началом трехсторонних переговоров. Во встрече также участвовали представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Представители российской делегации в ОАЭ во вторник не контактировали с чиновниками из Европы.