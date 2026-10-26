Соскин: можно было бы договориться, но Зеленский должен уйти в отставку

На Украине назвали условие для возможности договориться с Россией Соскин: можно было бы договориться, но Зеленский должен уйти в отставку

Москва26 окт Вести.Украина могла бы договориться с Россией, но для этого глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Такую позицию высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Можно было бы договориться, но для этого Зеленский должен уйти в отставку заявил Соскин

Политолог полагает, что мирный процесс можно было бы устроить в два этапа: сначала организовать выборы президента Украины, а потом тот мог бы подписать мирное соглашение с РФ.

Вместе с тем Соскин считает, что вступления Украины в состав НАТО и Евросоюза не будет.

В октябре помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин заявил спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу о готовности России возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября.