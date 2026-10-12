Москва12 окт Вести.Россия на переговорах в Стамбуле в июне 2025 года предлагала Украине два варианта условий прекращения огня. Об этом напомнил в интервью ИС "Вести" бывший депутат украинской Верховной рады, член совета Международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Условия прекращения огня были изложены в меморандуме, представленном Россией 2 июня 2025 года на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Россия в меморандуме от 2 июня 2025 года, который отправила Украине, указала два варианта: или вывод войск из Донецкой и Луганской [Народных Республик], Запорожской и Херсонской областей как этап прекращения войны. И второй вариант – это когда вы прекратите мобилизацию, [начнете] демобилизацию, снимете ограничения на выезд и въезд украинцев, определитесь с датой выборов конкретно. Потому что снятие ограничений и военного положения позволит украинцам, которые проживают, например, в Европе, проголосовать за тех, кто хочет мира – я имею в виду кандидатов сказал Олейник

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ИС "Вести" выразил уверенность, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет проводить выборы на Украине даже в случае гипотетического согласия России на 60-дневное перемирие.