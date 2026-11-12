Москва12 ноя Вести.Если Украина прекратит боевые действия, то не будет ни ее, ни Зеленского, ни многих лидеров в Европе. Именно поэтому европейским странам невыгодно финансировать так называемый "мир". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Есть такое понятие — диспозиция, изначальное расположение и так далее. И я вот выскажу свою точку зрения на украинский этот проблемный вопрос и конфликт, что диспозиция следующая: Россия если прекратит боевые действия, то не будет войны. Если Украина прекратит боевые действия, то не будет Украины, Зеленского и многих лидеров в Европе. В чем разница? Если бы эти события были во время Минских переговоров или стамбульских, еще можно было бы говорить о сохранении Украины… Это обоснование того, что Украина должна продолжать войну… Никто не даст. Вот сейчас обсуждается активно вопрос о том, что надо дать деньги на 10 лет на Вооруженные силы. То есть реально Зеленский дает, что в аренду? Заберите на 10 лет, управляйте… Они и так управляют. Мерц (Фридрих Мерц канцлер Германии – прим. ред.) загорелся, потому что у Мерца все есть, кроме одного — людей. И поэтому 800 000, конечно, не лишние, копейка — деньги для Евросоюза заявил он

Там уже многие обсчитали, что это где-то 700 млрд, но я думаю, больше... Почему еще ж космические войска не включили? Они только что проголосовали там... На космос они выделяли из бюджета 2 млн, но это не пройдет… Тут Миндич (Украинский бизнесмен Тимур Миндич – прим. ред)… Продолжать будет работать и так далее. Поэтому, безусловно, на мир никто денег не даст резюмировал Олейник

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную группу в Абу-Даби, заявил, что Москва будет удовлетворена итогами переговоров с Украиной только после победы и подписания мирного соглашения на условиях России.